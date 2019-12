Calciomercato, Prima Categoria. Un innesto di esperienza in casa Speranza, Michael Merica: "Ho trovato un gruppo fantastico, spero di portare un po' di esperienza a questi ragazzi"

Non ci sono stati proclami di nuovi arrivi nell’estata passata in casa Speranza, eppure il gruppo allenato da mister Calcagno sta dimostrando di essere un vero osso duro in questo campionato di Prima Categoria. Questa sera ci sarà il recupero contro il Quiliano&Valleggia, al quale parteciperà subito il nuovo acquisto rossoverde. Stiamo parlando di Michael Merica, fresco di firma con il sodalizio savonese:

“Sono davvero felice di far parte di questo gruppo” – esordisce l’attaccante – “Ho trovato molti giovani bravi e con tanta voglia di fare. Dopo anni nel mondo del calcio lascia per la lotta greco romana, ma già dalla scorsa stagione sono tornato a indossare gli scarpini quasi per scherzo. L’avventura con il Santa Cecilia è durata un solo anno, ma comunque tengo a ringraziare particolarmente il Presidente Libertone, il DS e caro amico Lasio, il preparato Gottelli oltre che a tutti i vecchi compagni, per aver creduto in me. Adesso penso però solo allo Speranza, che ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di allenarmi e di tenermi in forma, nella prima parte dell’anno, e di tesserarmi per questa seconda parte di stagione.”

Un giocatore che porterà sicuramente esperienza in una squadra dall’età media molto bassa: “Quando hai 38 anni e chiedono di tesserarti vuol dire che sei riuscito a trasmettere qualcosa di buono. Ho la fortuna di allenarmi con ragazzi molto intelligenti, a cui spero di poter insegnare quei valori come il rispetto dell’avversario, l’umiltà, il sacrificio e soprattutto il volersi divertire con il pallone, che ho imparato negli anni. Sono riuscito a creare un feeling stupendo con il gruppo che ho trovato, spero di poter contribuire alla causa e di dare in mio apporto quando necessario.”