Mountain bike? No, gravel bike

È una bici da corsa! Ma no, è una mountain bike! Ma no, è una gravel bike! Perdonateci se abbiamo attinto la nostra introduzione da un vecchio albo a fumetti di Superman ma proprio come quando il famoso super eroe veniva visto volare da lontano generava confusione in chi guardava, lo stesso accade con la gravel bike , una particolare bicicletta che sta diventando di moda anche in Italia.

Di cosa stiamo parlando? La domanda è lecita anche perché l’argomento, almeno per adesso, è noto solo ai fanatici delle biciclette mai sazi delle novità che il settore ha da offrire. Per chi, invece, è incuriosito dalla questione ma ne sa davvero poco o nulla diamo tutte le informazioni del caso.

Di cosa parliamo

Da uno sguardo distratto emerge che la gravel bike, fondamentalmente, è una bicicletta da corsa ma adatta per andare su percorsi off road. In effetti il nome è chiaro, letteralmente si traduce in “bici da ghiaia”, e anche per questo motivo si dice che queste biciclette siano fatte per pedalare su “strade bianche”.

Eppure le similitudini con le bici da corsa sono meno di quanto possano sembrare all’occhio del profano. Chi conosce la materia ci mette poco a capire che una gravel bike ha un assetto più eretto, l’aerodinamica viene lasciata in secondo piano a vantaggio della stabilità e della comodità. Una gravel bike, infatti, deve consentire di pedalare per parecchi chilometri alternando i tipi di tracciato, dunque, asfalto, ghiaia e così via.

Per consentire tutto questo, in fase di progettazione è stato pensato un telaio diverso da quello delle bici da corsa e da quelle MTB. In particolare c’è un carro posteriore più lungo mentre il canotto in sella ha un angolo maggiormente aperto. È maggiore anche l’interasse tra le ruote e ciò dà più stabilità. Troviamo, poi, un tubo piantone meno verticale così da favorire una posizione più eretta del ciclista e smorzare le vibrazioni.

Un’altra importante caratteristica sta nei copertoni che sono più larghi; i più comuni hanno la sezione che va da 28 a 38 mm ma è possibile trovarli anche da 40 a 55 mm. Insomma, le gravel bike, pur avendo una grande somiglianza, almeno all’apparenza, alle bici da corsa, sono progettate per viaggi lunghi e l’endurance con una grande attenzione per la comodità e la stabilità.

Le scarpe

Visto il crescente interesse per le gravel bike, i produttori non hanno perso tempo nel proporre delle alternative alle scarpe mtb , progettando calzature che meglio si adattano a questo tipo di bici. Abbiamo pensato di proporvi alcuni modelli tra quelli più interessanti realizzati da quelli che sono riconosciuti come i leader del settore.

La Vaypor G sono prodotte dal marchio australiano Bont. Hanno la suola in carbonio con inserti in gomma. La tomaia è durolite. Hanno il sistema di chiusura Rotori BOA IP1. Dal peso di 385 g, sono disponibili dal 36 al 50 al prezzo di 379 euro.

L’italiana Fizik propone le Powerstrap X4. In questo caso abbiamo la suola in nylon con inserti in gomma. Il sistema di chiusura è quello a doppio velcro. L’indice di rigidità è 6. Sono scarpe molto leggere, circa 290 g (il peso varia un po’ in relazione al numero) e sono disponibili dal 37 al 47 con numeri intermedi fino al 45. Il costo di queste scarpe è di 149 euro.

Le Giro Republic R Knit HV hanno la suola in nylon e gli inserti in gomma. La tomaia è a maglia xnetic, la chiusura con i lacci. Sono prodotte dal 39 al 48, peso 320 g. Il prezzo di listino è di 159 euro. La francese Mavic ha in catalogo le Allroad Pro, scarpe con suola Energy Comp e profilo in gomma ribassato. Le taglie vanno dal 38 al 48 e pesano 275 g. Costo 250 euro. L’azienda britannica Quoc ha progettato le Gran Tourer, calzature con suola in carbonio e inserti in gomma. Hanno il sistema di chiusura a lacci e sono disponibili dal 37,5 al 46,5. L’indice di rigidità è pari a 11 mentre il peso è di 350 g circa mentre il prezzo è di 260 euro.