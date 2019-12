Calcio, Albenga. Mattinata al San Paolo di Savona, arrivano i regali per i piccoli pazienti di pediatria

Il comunicato ufficiale:

Quella di oggi è stata una mattinata speciale per la nostra società.

Una delegazione composta da alcuni giocatori, da mister Matteo Solari, dal direttore generale Andrea Mei e dal direttore marketing Sam Nabi ha infatti incontrato i giovanissimi pazienti del reparto pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona: un momento particolarmente emozionante, nel quale i nostri ragazzi sono passati stanza per stanza consegnando regali e augurando buone feste ai piccoli degenti e alle loro famiglie.

Ad accompagnare i nostri rappresentanti nella loro visita, il primario della pediatria savonese, il dottor Alberto Gaiero, insieme a tutto il suo staff. A loro va il nostro ringraziamento, non solo per l’accoglienza odierna, ma anche e soprattutto per il lavoro che quotidianamente svolgono.