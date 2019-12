Calcio. Anche il Vado femminile ha partecipato alla "Partita dell'Amicizia"

Sabato scorso il Vado femminile è sceso in campo per la solidarietà. Le ragazze del Settore giovanile rossoblù hanno infatti partecipato alla “Partita dell’Amicizia”, una manifestazione svoltasi a favore della sede savonese dell’Aias Onlus. Per la cronaca calcistica, le rossoblù si sono imposte per 3-0 contro la formazione della Ronaldine con le reti di Panizzi (doppietta) e Raineri. L’evento, che si è svolto presso il campo sportivo “Rondoni” di Savona, ha visto anche la partecipazione dell’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi.