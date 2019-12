Calcio. Il Vado replica alla Vadese: "Il Savona al Chittolina? E' anche grazie a loro se possono essere proposte tariffe agevolate"

Il comunicato della Vadese Calcio, emesso ieri pomeriggio sul ritorno del Savona al "Chittolina" per l'incontro con il Prato, ha di riflesso generato la presa di posizione del Vado F.C., particolarmente decisa nei confronti del sodalizio azzurro granata.

Ecco la nota ufficiale:

Questa mattina aprendo il sito SVSport abbiamo letto il comunicato della Società Vadese, di seguito riassumiamo le nostre considerazioni:

La giovane società si augura che il Savona FBC non calchi più il campo dello stadio Chittolina. Per la societa’ Vadese, o chi per loro ha emesso il comunicato, non conta che l’affitto pagato dal Savona per giocare nella struttura ( ricordiamo in concessione alla Societa Vado FC 1913 a fronte di importantissimi investimenti ), possa aiutare a mantenere la struttura stessa e a permettere fra le altre cose alla Vadese di effettuare, a tariffe agevolate, i propri allenamenti e a disputare nella struttura le proprie gare di campionato casalinghe. Nell’ articolo è stato più volte nominato impropriamente il Presidente Tarabotto che mai, nè lui nè la Società di cui è Presidente, ha messo in dubbio il valore che “ la Vadese sta portando al territorio e alla comunità Vadese”, nè l’importanza del campionato dove milita o delle attività che svolge.

Il disagio di cui si parla ancora nell’articolo, ovvero la disputa della gara alle ore 17.30 anziché alle ore 14.30 per dar modo al Savona di disputare la propria, non è condiviso dal Vado FC in quanto la società farà, come sempre, tutto quello che è necessario per permettere l’ottimale svolgimento delle due gare, dall’allestimento degli spogliatoi, all’accensione dell’impianto di illuminazione (il cui costo non verrà comunque coperto totalmente dalla quota che verserà la vadese).

Il Vado FC è dispiaciuto del “danno” che la Vadese sente di aver subito, ma al momento attuale non può far altro che ospitare le società sportive che hanno bisogno di uno spazio (ricordiamo che sia la Podistica Savonese che la ASD Atletica Alba Docilia hanno un accordo per l’utilizzo della pista di atletica, anche in questo caso a tariffe che il Vado FC definisce quasi simboliche).

L’accordo con il Savona, unitamente agli sforzi del Presidente Tarabotto e al contributo del Comune di Vado Ligure, ci permette quindi di far fronte alle tante spese effettuate e che effettuiamo ogni giorno per poter permettere a TUTTI di svolgere la propria attività sempre nel rispetto dello sport a tutti livelli, praticandolo su un campo pagato dal Vado FC e costato circa 400.000 euro.

La “ben consolidata collaborazione” si riduce all’accordo fatto tra il Presidente della Vadese e il Presidente del Vado con il patrocinio del comune di Vado di concedere l’uso del Chittolina alla Spett.le Società Vadese .

"Ringrazio la Vadese per la volontà di darmi consigli sull’uso del campo Chittolina - ha concluso il presidente Franco Tarabotto - ma nel contempo ho il piacere di dire che ritengo di non averne bisogno".

La Società Vado FC augura a tutti di passare un sereno natale.