Calcio, Letimbro. Interviene il vicepresidente Vitiello: "Sorpresi dalle parole di Giunta, ma non abbiamo nulla di personale contro il Soccer Borghetto"

Resta ancora vivo il botta e risposta tra il Soccer Borghetto e la Letimbro, a seguito del reclamo presentato dai gialloblu per il gol su rigore annullato ad Orcino quando il tabellino segnava ancora il risultato di 0-0.

L'ultima presa di posizione in ordine temporale è quella del vicepresidente del club savonese: Antonio Vitiello.

“Dopo aver letto le dichiarazioni di mister Giunta credo sia opportuno puntualizzare alcuni aspetti.

Capitan Orcino, con la sua nota sportività ha chiesto spiegazioni al direttore di gara, pronto a sottolineare come la rete sia stata annullata, per l'interpretazione dell'arbitro, dopo la deviazione del portiere sul palo e la ribattuta in porta dello stesso Orcino.

A tal proposito ci risulta a dir poco strano che sia stato il Soccer Borghetto a richiedere eventualmente spiegazioni sull'annullamento della rete, visto che di solito è la squadra vittima di queste spiegazioni a chiedere delucidazioni al direttore di gara.

Lo stesso arbitro nel post partita ha dichiarato di voler approfondire la casistica arbitrale e di segnalare nel referto eventuali errori di sorta.

Detto questo, ribadiamo il nostro rispetto a una società seria e ben organizzata come il Soccer Borghetto: la decisione di intraprendere il reclamo è mirata esclusivamente alla tutela dei diritti delle Letimbro, non vi è nulla di personale nei confronti del sodalizio biancorosso”.