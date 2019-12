Calcio, Seconda Categoria. Pari nel recupero tra Nolese e Murialdo: occasione persa o punto guadagnato?

Nolese e Murialdo pareggiano per 1 a 1 il recupero valido per il campionato di Seconda Categoria girone "B" andato in scena ieri sera. La rete dei padroni di casa è stata siglata da Mombrini mentre quella dei valligiani da Aboubakar.

Un punticino che classifica alla mano può essere considerato in due modi. Positivamente perché tutto sommato consente al Murialdo di scavalcare il Sassello e di abbandonare l'ultimo posto in classifica e alla Nolese, che ha centrato il quinto risultato positivo nelle ultime sei partite, di vedere la zona salvezza non troppo distante all'orizzonte. Negativamente per entrambe, invece, se la considera come un'occasione persa per fare bottino pieno contro una compagine alla portata. Il Murialdo, tra l'altro, non ha ancora vinto quest'anno, ma i tanti pareggi testimoniano comunque che non si tratta di una squadra allo sbaraglio.