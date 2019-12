Giudice Sportivo, Eccellenza: tutti i provvedimenti dopo la 14° giornata

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 11/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PRATO STEFANO (ALBENGA 1928)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCALIA LORENZO (ALBENGA 1928)

MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

GARE DEL 15/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, al 42' del 2º t. lanciavano verso il ddg della birra, che lo colpiva alla schiena e contemporaneamente lanciavano sul tdg materiale pirotecnico che cadeva ad un metro dello stesso, senza colpirlo.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA 1 GARA

MAISANO GIUSEPPE (CAIRESE)

A fine gara protestava nei confronti del ddg e gli rivolgeva alcune espressioni irriguardose.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 26/12/2019

LEQUIO MATTEO (CAIRESE)

A fine gara protestava nei confronti del ddg e gli rivolgeva alcune espressioni irriguardose.

A CARICO DI ALLENATORI in seconda

SQUALIFICA 1 GARA

BRUZZONE MASSIMILIANO (CAIRESE)

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

A CARICO DI MEDICI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO ANDREA (ALBENGA 1928)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

IRACI DANIELE (BUSALLA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALLARIA FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

BERTORA ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

RODA SAMUELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SCALIA LORENZO (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (CAIRESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

DE SIMONE GENNARO (ALBENGA 1928)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)

ROMANO MATTIA (ANGELO BAIARDO)

FAEDO STEFANO (FINALE)

ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COPELLO MANUEL (RIVASAMBA H.C.A.)

RAFFO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)

BUFFO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CROCI ANDREA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CAFFERATA GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAMOIRANO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

BUFFO MANUEL (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCIMONE ERIK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ADORNATO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MENINI MATTEO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PELLEGATTA ROBERTO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MOTTO NICHOLAS (RIVASAMBA H.C.A.)