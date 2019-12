Giudice Sportivo, Promozione: tutti i provvedimenti settimanali

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIANTONI MATTIA (CAMPOROSSO)

RIZZO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

STAMILLA ALESSIO (CAMPOROSSO)

GARE DEL 12/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BRUZZONE FRANCESCO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

RECAGNO SAMUELE (VELOCE 1910)

GARE DEL 15/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/12/2019 DIANESE E GOLFO 1923 - LOANESI S.FRANCESCO "

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società DIANESE & GOLFO 1923, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; " Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi; " Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società LOANESI SAN FRANCESCO non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione; " Visto l'art. 10, comma 1, del CGS, " Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2019/20 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione, in Euro 600; " Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica" P.Q.M. Dispone: " di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società LOANESI SANFRANCESCO, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; " di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società LOANESI SAN FRANCESCO, a titolo di prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: LOANESI S.FRANCESCO V.D.G.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA: LOANESI S.FRANCESCO 1 V.D.G.

AMMENDA Euro 600,00 LOANESI S.FRANCESCO V.D.G.

Euro 100,00 REAL FIESCHI

Per il comportamento tenuto dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, già allontanato dal tdg, nei confronti della terna ed, in particolare, di un AA.

Euro 75,00

COLLI ORTONOVO

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso che, per tutta la durata del 1º t., rivolgevano ripetute espressioni ingiuriose nei confronti del ddg.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 1/2020

LEVAGGI ANDREA (REAL FIESCHI)

Si posizionava dietro un AA, assieme al proprio Dirigente Accompagnatore Ufficiale, già allontanato dal tdg, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto AA e della terna e lanciando, inoltre, al predetto AA una moneta da 10 Cent., che sfiorava un orecchio dello stesso (Infrazione rilevata da un AA - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).

REI ANDREA (REAL FIESCHI)

Allontanato per essersi alzato dalla panchina ed essere entrato indebitamente sul tdg, per protestare avverso una decisione arbitrale,lanciando un pallone sul tdg e profferendo espressioni ingiuriose nei confronti della terna; dopo l'allontanamento si posizionava dietro un AA, assieme al proprio Presidente, profferendo espressioni ingiuriose nei confronti del predetto AA e della terna (Infrazione rilevata da unAA - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/12/2019

ZITO GIACINTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MONTALDO MAURO MIRCO (LITTLE CLUB JAMES)

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA 2 gare

PARODI FABIO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANETTI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REPETTI MASSIMO (MARASSI 1965)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO DANILO (SAMMARGHERITESE 1903)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

PERAGALLO PIETRO (SAMMARGHERITESE 1903)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GRECO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO) (Infrazione rilevata da un A.A.)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

SASSARINI ALEX (LEVANTO CALCIO)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

SARTI SIMONE (CADIMARE CALCIO)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DE MARTINI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

NACLERIO ANTONIO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

RASO ANDREA (MARASSI 1965)

FORTE ANDREA (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

RIZZO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

KEPI BRRUNO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

TRUDU MANUEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

STAMILLA ALESSIO (CAMPOROSSO)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SETTI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROSSI SAMUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CILIA STEFANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

PERDELLI EDOARDO (SERRA RICCO 1971)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

URAS GREGORIO (VALDIVARA 5 TERRE)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)





AMMONIZIONE (I INFR)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

NEGRO LORENZO (BRAGNO)

ARDOVINO DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

VICINI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

POMO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DI PIETRO ANTONIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO)

CERONI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

BENASSI DANIEL (MAGRA AZZURRI)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

DE VECCHI ALBERTO (MARASSI 1965)

DI PIETRO LORENZO (MARASSI 1965)

CRISCUOLO DANILO (SAMMARGHERITESE 1903)

FAZIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CABRAS MATTIA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

DONDERO MATTEO (VIA DELLACCIAIO F.C.)