Neve fantastica e un ricco calendario di eventi per le feste di Natale ad Artesina

Arrivano le Feste e Artesina si prepara ad accogliere famiglie ed appassionati di montagna con un ricco calendario di eventi e tante possibili attività sulla neve. Le condizioni della neve nell’intero comprensorio Artesina Mondolèski sono davvero incredibili, con la possibilità di sciare in un paradiso di neve naturale con oltre 800 metri di dislivello.

In occasione delle vacanze natalizie ritorna l’appuntamento con i mercatini di montagna del 27 e 30 dicembre che si ripeteranno anche il 3-4-5 gennaio 2020. Il nuovo anno sarà atteso come per tradizione in Piazza con una grande festa dedicata a tutta la famiglia. Prima le tradizionali fiaccolate dei bambini e dei maestri, quindi lo spettacolo pirotecnico e a seguire la musica live ed il dj set per aspettare il nuovo anno.

Il 3 gennaio ritorna "Il villaggio solidale" con la storia e le tradizioni con gli antichi mestieri e le "cose" di una volta. Domenica 5 gennaio invece “Arriva la...Befana!", appuntamento per i più piccini con la baby dance insieme a Pinky ed alla Befana nella Piazza di Artesina.

Ritornano, dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, il Centro benessere Artesina con attività di massaggi shiatsu-miatsu, riflessologia plantare ed utilizzo di palestra attrezzata e bagno turco ed il servizio di baby parking "Le fate della neve", attivo su prenotazione nelle vacanze di Natale ed in tutti i week-end.

Artesina si conferma, anno dopo anno, stazione a misura di famiglie. Tanti i servizi per la comodità e la sicurezza di chi frequenta la località del monregalese. Con il garage coperto gratuito alla partenza degli impianti di risalita con accesso alla piazza innevata, l'ampio solarium naturale in zona pedonale, Artesina è il luogo ideale per i bambini che possono fare i primi passi sulla neve sotto lo sguardo dei genitori.

Nella zona "bianca" NO CAR, animata dalla filodiffusione di Radio Artesina, tutti i servizi essenziali per il soggiorno in montagna: la biglietteria, il Pinky Park con i giochi per i bambini, l'area Fun con i gonfiabili, i tappeti di risalita per i principianti, la scuola di sci, il noleggio ed i servizi per la ristorazione diurna e serale oltre ai luoghi aggregativi tematici per il divertimento per visitatori di ogni età.

Artesina è il punto di partenza ideale per il comprensorio del Mondolèski con 130 km di piste e collegamenti che permettono di spostarsi, sci ai piedi, anche verso Prato Nevoso e Frabosa Soprana. Artesina si trova a mezz’ora dal casello autostradale di Mondoví. (A6 Torino-Savona). Tutte le info aggiornate in diretta sono visibili sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it. Per verificare lo stato di impianti e piste sono a disposizione anche le webcam.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0174242000, 3357312000 o 019805893 o scrivere alla mail posta@artesina.it.