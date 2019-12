Calcio. La presa di posizione della Vadese: "Accettiamo il responso della Figc, ma fino a fine campionato parleremo solo dei risultati sul campo"

A seguito del comunicato federale, dove veniva ufficializzata l'omologazione del risultato di 1-1 tra Sassello e Vadese, il clua azzurrogranata ha rilasciato il seguente comunicato stampa:

"La società Vadese Calcio prende atto e accetta il responso della FIGC in merito al ricorso relativo alla partita Sassello - Vadese dello scorso 8 dicembre.Nel cogliere l’occasione per augurare serene festività a tutti la società comunica che a partire da oggi sino a fine campionato non verranno più rilasciate dichiarazione se non quelle espresse dai risultati ottenuti sul campo"