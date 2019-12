Calcio, Prima Categoria: i provvedimenti settimanali del Giudice Sportivo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)

Al termine di un'azione, si girava verso il ddg, rivolgendogli un'espressione blasfema, accompagnata da una ingiuriosa; al tentativo del ddg di calmarlo, continuava a rivolgergli espressioni ingiuriose e rallentava volontariamente l'uscita dal tdg, con gesti plateali nei confronti del ddg medesimo (sanzione aggravata dal comportamento tenuto successivamente all'espulsione).

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZIZZINI MARCO (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CERVETTO RICCARDO (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

GARE DEL 15/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 1/2020

BRIOSCHI YURI (MILLESIMO CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA 1 gara

DELFINO GIANCARLO (AREA CALCIO ANDORA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

A gioco fermo, spingeva violentemente un avversario, provocandogli forte dolore e costringendolo ad abbandonare il tdg prima della fine della gara.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CALANDRINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

Durante un contrasto di gioco, colpiva un avversario con una forte manata al volto; alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

TAMBORINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

MARAFIOTI MANUEL (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

GRANDI SIMONE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA) D

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

Al termine della gara, protestava verso il ddg, rivolgendogli un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento, si infuriava ed andava verso il ddg, con il chiaro intento di aggredirlo,venendo trattenuto e placato dai compagni per diversi minuti, mentre il ddg veniva protetto, per rientrare nel proprio spogliatoio, da altri suoi compagni e dirigenti; mentre i compagni gli stavano intorno per calmarlo, egli colpiva violentemente ed in modo reiterato, con pugni e manate, il recinto del tdg, reiterando a distanza le espressioni verso il ddg, il quale, al termine della gara, doveva essere accompagnato alla propria auto dalla Polizia Municipale per motivi di sicurezza.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALANDRINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

CAMPAGNANI MARCO (CARLIN S BOYS)

PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

MOLINARI GIOVANNI (ALTARESE)

MORESCO EDOARDO (ALTARESE)

PELLICCIOTTA ALBERTO (ALTARESE)

BONIFACINO DIEGO (AURORA CALCIO)

OLIVIERI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CERVETTO RICCARDO (OLIMPIA CARCARESE)

CANEVA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

TAMBORINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

PARODO DIEGO (BORGHETTO 1968)

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

CANE MAURO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CRUDO ERIK (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

MORANDO GABRIELE (LETIMBRO 1945)

PALMIERE GIANLUCA (LETIMBRO 1945)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

EZEUKWU DANIEL (OLIMPIA CARCARESE)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FOFANA BEN KASSOUM (ALTARESE)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

TROMBETTA ANDREA (AREA CALCIO ANDORA)

NASO SIMONE (BAIA ALASSIO CALCIO)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS) M

TREVISAN IGOR (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)

SPOZIO MATTEO (OLIMPIA CARCARESE)

FRADELLA MIRCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

CARLEVARINO STEFANO (SPERANZA 1912 F.C.)

CORSINI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)