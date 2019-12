Calcio, Savona. L'Anbisiusu 2019 va a Beppe Corbellini (FOTO e VIDEO)

Non è mancato nemmeno quest'anno, a pochi giorni dalla sosta natalizia l'appuntamento con l'Anbisiusu, la manifestazione organizzata dal Savona Club Valbormida pronta a premiare chi, nel mondo biancoblu, si è particolarmente distinto nei primi mesi del nuovo campionato.

Il premio 2019 è andato a un commosso Giuseppe Corbellini, autentico pilastro degli Striscioni, pronto a non far mancare il proprio contributo nemmeno nei momenti di maggior difficoltà vissuti dal sodalizio di Via Cadorna nel corso di questi mesi.