Calciomercato, Veloce: ecco il centrale e la punta per mister Gerundo, sono Alexandro Noto e Raffaele Crocetta

FBC Veloce 1910 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Noto Alexandro e Crocetta Raffaele; Il primo (a dx nella foto) classe 90, difensore centrale, vanta un curriculum di tutto rispetto per aver giocato prevalentemente in serie D; il secondo (a sx nella foto), classe 99, attaccante di rientro dalla Germania con un passato sia nelle giovanili del Genoa che in quelle della Sampdoria.