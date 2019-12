Calciomercato. Manuel Galiano torna a Savona a difendere i colori del Legino, insieme a lui arriva dal Vado Michele Vignale

Difficile rinunciare alle proprie radici, anche quando giri il mondo e accarezzi le luci della ribalta.

Così Manuel Galiano, dopo aver vestito la maglia statunitense del Peninsula College ed essere stato protagonista nello studio di Uomini & Donne, è pronto a riabbracciare calcisticamente la sua Savona.

Ad annunciarlo è il direttore sportivo del Legino, Massimo Mendicino.

"Con le uscite di Rignanese all'Acqui e Boccardo al Finale era necessario rinfoltire la rosa, così abbiamo deciso di ritrovare Manuel, un giocatore che conosciamo profondamente e che potrà darci sicuramente una mano.

Insieme a lui ci sarà anche l'esterno di centrocampo Michele Vignale, leva 2002, proveniente dal Vado, che ringraziamo.

Oltre ai nuovi tesseramenti contiamo di recuperare dopo la sosta i nostri infortunati, come Romeo, Core e Rinaldi, giocatori dla profilo importante all'interno del nostro organico.

Colpi a sorpresa? Poteva chiudersi una trattativa di un certo livello, ma il giocatore in questione ha preferito rimanere nel genovese. Se un calciatore non è convinto del Legino non c'è problema, qui abbiamo bisogno di gente motivata".