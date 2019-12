"Dai un calcio al bullismo": Comune, Questura e Varazze Calcio insieme grazie a un torneo di calcio a 5

E’ stato ufficialmente presentato questa mattina il torneo di calcio a 5 dedicato alla leva 2009, che si terrà dal 27 al 29 dicembre presso il Palazzetto dello Sport Città di Varazze.

Presenti presso la sala riunioni del comune varazzino il vice sindaco e assessore allo sport Luigi Pierfederici, il presidente del sodalizio neroazzurro Umberto Camogli, il vice presidente Fabrizio Pongilione, il responsabile marketing Federico Poggi, il responsabile organizzativo Alessandro Spotorno e infine il testimonial della manifestazione Vanni Oddera.

Un torneo che si dà come obiettivo principale quello di sensibilizzare i giovani verso un problema sempre più frequente ai giorni nostri, come quello del bullismo.

E’ proprio su questo aspetto che inizia l’incontro il vice presidente Pongilione: “Abbiamo scelto Vanni Oddera come testimonial di questo torneo perché ci è sembrata la persona perfetta per questo tipo di iniziative. Negli ultimi anni abbiamo mantenuto la tradizione del torneo, ma grazie all’organizzatore Spotorno quest’anno torniamo agli albori di un tempo facendo sfidare nel nostro splendido palazzetto ben 16 squadre. Arriveranno molte squadre sia da fuori provincia che regione, e questo pensiamo sia importante sia per noi, che per la valorizzazione della città di Varazze”.

Ha poi fatto il suo intervento proprio il testimonial dell’evento, sempre pronto a dare una mano agli altri mediante le proprie iniziative: “L’argomento del bullismo è molto importante e si sta espandendo molto negli ultimi anni. Mi tocca anche da vicino perché ne sono stato vittima, sono cose che non dovrebbero esistere. Io spesso vado nelle scuole per raccontare ai ragazzi le mie esperienze, sono felice che anche il Comune, in collaborazione con il Varazze, provino nel loro piccolo a fare qualcosa. Lo sport dovrebbe trasmettere educazione, perché è il vero e proprio centro di aggregazione del futuro. Penso che il calcio sotto questo aspetto debba crescere”.

Alessandro Spotorno ha poi voluto fornire qualche nota tecnica del torneo: “Siamo molto felici che Vanni Oddera abbia decido di unirsi a noi in questa iniziativa e che possa essere con noi per il calcio d’inizio del torneo. Ospiteremo 16 formazioni provenienti da due stati differenti, da tre regioni e ben sette province tra Italia e Francia. Le squadre saranno divise in quattro girone di quattro squadre e scenderanno in campo nei giorni del 27 e del 28 per le qualificazioni. Il 29 sarà la giornata delle finali, ma sarà anche un giorno importante perché ci sarà l’intervento della Prefettura proprio sull’argomento bullismo. Concludo dicendo che ad avvalorare il nostro principio di uguaglianza saranno il numero di partite delle squadre, che si arrivi primo oppure ultimo, le partite saranno comunque cinque per tutti”.

A tutti i ragazzi verrà poi consegnato un braccialetto con scritto “no al bullismo” come ricordo del torneo, un’iniziata portata avanti dal responsabile marketing Poggi.