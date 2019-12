Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: respinto il ricorso del Borgio, i provvedimenti settimanali

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

Gara del 8/12/2019

SAN BARTOLOMEO CERVO – BORGIO VEREZZI

“Visto il ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Società BORGIO VEREZZI in data 9/12/2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 67 comma 2 del C.G.S. in cui lamentando l’utilizzo da parte della Società SAN BARTOLOMEO CERVO del calciatore Lamin Bodiang nato il 1/1/1998, che, secondo la reclamante alla data della disputata della gara non risultava tesserato visto che il suo nominativo non era presente nel tabulato della Società SAN BARTOLOMEO CERVO.

Preso altresì atto dalle verifiche effettuate presso i competenti uffici predisposti alle pratiche di tesseramento del Comitato Regionale L.N.D che il suo effettivo tesseramento aveva efficacia dal giorno 4/12/2019 giorno in cui era stata completata e depositata dalla Società SAN BARTOLOMEO CERVO la documentazione relativo al predetto tesseramento come comprovato dal tabulato in possesso di codesto Giudice Sportivo, ribadendo a tal fine che ai sensi dell’art 39 delle N.O.I.F. la data di deposito della richiesta di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento che, pertanto, il calciatore Lamin Bodiang risulta regolarmente tesserato per la Società SAN BARTOLOMEO CERVO a far data dal 4 dicembre 2019.

non può trovare quindi, come richiesto dalla Società reclamante l’applicazione dell’articolo 10 comma 6 del C.G.S. dove si prevede l’applicazione della perdita della gara per la Società che schiera un giocatore squalificato o non tesserato e che quindi non abbia nessun titolo a partecipare alla gara stessa. Considerato che ai sensi di quanto previsto dalla comma 6 del citato art. 67 del C.G.S. era stato stabilito che la pronuncia sulla gara in questione sarebbe stata assunta in data 19/12/2019;

Considerato altresì che la Società SAN BARTOLOMEO CERVO nel termine previsto dall’art 67 del C.G.S. comma 7 non ha fatto pervenire a codesto Giudica Sportivo alcuna memoria o documento a riguardo. Alla luce di quanto sopra codesto Giudice Sportivo delibera che la gara in epigrafe deve reputarsi regolare.

Ciò premesso e ritenuto, rigetta il reclamo proposto dalla Società BORGIO VEREZZI e dispone quindi l’omologazione del risultato conseguito sul campo (SAN BATOLOMEO CERVO – BORGIO VEREZZI 4-3) Ordina l’incameramento della tassa reclamo in precedenza addebitata. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg. In occasione della gara in questione.

GARE DEL 14/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO AMMONIZIONE (II INFR)

CUNEO SAVERIO (CARLIN S BOYS)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIZIO MATTEO (CARLIN S BOYS)

MERCANDELLI FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GARE DEL 15/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 40,00 ONEGLIA CALCIO

durante lo svolgimento della gara alcune persone non identificati dall'arbitro cercavano di introdursi negli spogliatoi.

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER TRE GARE

SAMMASSIMO ANDREA (SANTO STEFANO)

espulso dal terreno di gioco per aver colpito con una manata al collo un calciatore avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA

MINASSO GIANPAOLO (RIVA LIGURE)

espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

RICOTTA GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

BALDO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

al termine della gara si dirigeva verso la panchina avversaria tenendo un comportamento offensivo e minaccioso.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

VINAI YURI (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (III INFR)

XHURI GLEDI (ACADEMY ALBISSOLA F C)

EULOGIO FERDINANDO (ATLETICO ARGENTINA)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)

DI CLEMENTE LUCIO (SANTO STEFANO)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARDHI ALFONC (ACADEMY ALBISSOLA F C)

FADLAOUI OTMAN (ACADEMY ALBISSOLA F C)

BIGAGLIA THOMAS (BORGIO VEREZZI)

PIRROTTA MATTEO (BORGIO VEREZZI)

DAMASCO DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

SAMASSI HAMED HAMADOU (SAN BARTOLOMEO CERVO)

LUPICO NICHOLAS (SANTO STEFANO)

AMBESI MATTIA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIACCHELLO PIETRO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

DADDI PIETRO (ATLETICO ARGENTINA)

CELA KRISTI (BORGIO VEREZZI)

LABRICCIOSA FABIO (CERVO 2016)

STABILE MICHAEL (CERVO 2016)

ARRIGO PAOLO (RIVA LIGURE)

D ERCOLE NICOLO (RIVA LIGURE)

RICCA CARLO (RIVA LIGURE)

SOLOMCHENKO DENYS (SAN BARTOLOMEO CERVO)

PINASCO ENRICO (SANTO STEFANO)

LA MONACA GABRIELE (VILLANOVESE A.S.D.)

MISERENDINO DANIELE (VILLANOVESE A.S.D.)