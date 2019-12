Rugby: il Savona prova lo sgambetto alla capolista, alla Fontanassa arriva Pavia

Domenica per il campionato C 1 di Rugby il Rugby Savona ospiterà alla Fontanassa (ore 14,30) il Fedegari Cus Pavia, attuale capoclassifica.

l’incontro costituisce il culmine del campionato, in quanto si trovano di fronte la squadra che ha vinto tutto tranne lo scontro diretto ( i pavesi) e la squadra che da seconda in classifica deve recuperare il doppio scontro con l’ Amatori Ge. Al netto delle partite mancanti, secondo logica, è l’incontro che deciderà la vincente della prima parte della stagione.

I lombardi andranno in campo con una formazione di tutto riguardo, forte come sempre nei tre-quarti, nel gioco aperto e in quello difensivo, patendo però una relativa debolezza in mischia.

Il Fedrigari ha vinto con tutti senza difficoltà, impegnato ( ma non troppo) solo dall’ Amatori Genova, battuto in trasferta per 0-12 ed in casa per 18-3. Ha incontrato più volte il Savona nel corso degli ultimi tre anni ed ora l’ago della bilancia dei risultati pende in campo ligure.

Per i biancorossi settimana anomala, divisa fra allenamenti leggeri e pre-feste natalizie; un minimo di rilassatezza che non deve ingannare, considerando gli ultimi incontri.

La forma fisica è al massimo e la preparazione tecnico-tattica ha trovato finalmente molti automatismi che permettono ai giocatori di esprimere un valido gioco di squadra.

Costantino inizia finalmente a raccogliere risultati e l’incontro col Fedrigari è la prova del nove sullo stato della squadra: innegabili i miglioramenti ma solo confrontandosi col vertice si avranno i responsi definitivi.

Domenica dunque un incontro d’altissimo livello che, tempo e campo permettendo, dovrebbe essere molto combattuto e spettacolare. Il pronostico vede con favore il Savona ma, in quest’incontro più che mai, sarà importante non commettere falli che concedano piazzati, nel rugby molte partite sono state compromesse da poca concentrazione ed un abile calciatore in campo avverso.

Campionato di Serie C1- poule B, terza giornata:





Rugby Savona - Fedrigari Cus Pavia (arb. Gabriele Fasano di Torino)

Pro Recco - Union Riviera IM ( arb Jamal Kamili di Genova)

riposo Amatori Ge





CLASSIFICA: Fedrigari Cus Pavia 24, Savona 18 (**), Amatori Ge (**) 10, Union Riviera 4, Pro Recco 0

(*) partite da recuperare