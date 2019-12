Calcio, Andora. Delfino vede il giusto spirito: "Prestazione maiuscola con il Q&V. Mela e Scaglione? Due bei ragazzi..."

Non è arrivato al ivello di risultati l'atteso cambio di marcia per l'Andora (oggi i biancoblu hanno pareggiato 2-2 in casa del Quiliano&Valleggia, dopo il ko interno con l'Altarese), ma il nuovo tecnico Giancarlo Delfino ha perlomeno ravvisato gli ingredienti igusti per poter risalire la china. I sogni di gloria di inizio stagione sono al momento riposti nel cassetto, ma il tecnico non esclude di riaggiornare gli obiettivi tra qualche mese.

"Partendo dalla gara di oggi posso essere davvero soddisfatto per molteplici motivi. La prestazione a mio modo di vedere è stata maiuscola contro il Quiliano & Valleggia, condizionata da due nostre ingenuità.

Con questo spirito però cresceremo. oggi ho visto un gruppo e non solo degli amici che giocano insieme e questo passaggio era fondamentale per poter iniziare un nuovo percorso. Ora dobbiamo pensare a uscire quanto prima dalla zona bassa della classifica, poi tra qualche mese vedremo a che punto della graduatoria saremo".

L'ultima dichiarazione del mister è su Giovanni Mela e Manuel Scaglione. L'attaccante sembra in procinto di vestire la maglia andorese, mentre il regista era dato tra i possibili partenti.

"Giovanni e Manuel? Sono due bei ragazzi - sorride Delfino - non posso dire altro!"