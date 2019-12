Calcio, Eccellenza. Cerca lo scatto esterno verso la salvezza il Finale, la cronaca della sfida al Molassana

MOLASSANA - FINALE 2-1 (9' rig. Sighieri, 30' De Persiis - 35' Faedo)

1' comincia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici rispetto alle formazioni che hanno concluso la prima frazione.

SECONDO TEMPO

47' fase di gioco positiva per gli ospiti che provano a raggiungere il pareggio senza però riuscire ad andare pericolosamente alla conclusione. Finisce così la prima frazione.

35' ACCORCIA LE DISTANZE IL FINALE! Azione insistita degli uomini di Buttu, dalla sinistra alla fine arriva il cross di Szerdi bravo a vedere Faedo solo davanti all'estremo ospite. Tocco sotto e palla in rete.

30' RADDOPPIO DEI PADRONI DI CASA. Sighieri calcia una punizione dalla trequarti in posizione centrale, sulla traiettoria si intromette De Persiis che trova la deviazione beffarda per Vernice.

29' duro intervento di Pastorino su Sighieri, ammonito il giocatore giallorosso.

24' non si fa attendere la risposta del Finale. Punizione di Ferrara deviata in angolo con una gran parata di Meneghello, sugli sviluppi del corner respinta e girata da fuori area di Faedo alta di poco sulla traversa.

21' grande occasione per i padroni di casa, altrettanto importante la parata di Vernice che respinge la conclusione a botta sicura di De Persiis dopo il traversone di Sighieri.

18' infortunio per il Molassana che pareggia il conto delle sostituzioni: out Keita, al suo posto Mattia Giacopetti.

16' cerca lo schema da calcio piazzato il Finale: palla a Ferrara, imbucata alta a cercare Faedo sfortunato nella conclusione con la palla che sorvola di un soffio l'incrocio dei pali.

15' cambia subito mister Buttu: fuori Intili, in campo Viganò.

9' VANTAGGIO MOLASSANA. Sighieri, atterrato in area da Intili, è glaciale dal dischetto a spiazzare e battere Vernice. Padroni di casa avanti

3' occasionissima per il Molassana ma Siri, tutto solo all'altezza del secondo palo è puntuale nel trovare il pallone sul suggerimento di Sighieri, non altrettanto nel trovare la porta e calcia a botta sicuro incredibilmente alto!

1' comincia la sfida al "Boero". Finale in classica maglia giallorosso che conquista subito il primo angolo.

PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti i lettori di svsport.it dal campo sportivo di "Cà de Rissi" in Molassana, da dove questo pomeriggio il Finale è alla ricerca di uno scatto verso la salvezza in casa della squadra rossazzurra.

La prima vittoria esterna è quello che serve ai giallorossi per avvicinarsi alle rivali che li precedono nella corsa alla permanenza in categoria. Obbiettivo identico per i genovesi, che finora in casa non hanno ancora raccolto alcun punto.

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio del signor Davide Biase di Genova:

MOLASSANA: Meneghello; Stefanati, Lopergolo, Manzi, Occhipinti, Buffo, Siri, Vario, Keita, Sighieri, De Persiis.

A disposizione: Molinaro; Favorito, Garibaldi, D. Giacopetti, M. Giacopetti, Lizzi, Mancini, Scimone, Sciutto.

Allenatore: Meledina.

FINALE (3-4-2-1): Vernice; Intili, De Benedetti, P. Cavallone; Pastorino, Galli, Szerdi, Ferrara; Odasso, Faedo; G. Cavallone.

A disposizione: Rossi; Gerundo, Molina, Viganò, Rocca, Boccardo, Godena.

Allenatore: P. Buttu