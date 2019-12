Calcio. Eccellenza: Sestri Levante - Albenga, la webcronaca

1' Iniziato il big match della 15esima giornata di Eccellenza: padroni di casa in rossoblu, ospiti in bianconero.

14' Incursione centrale dei locali, Patrone in uscita sventa la minaccia: intervento sicuro del portiere oggi in campo al posto dell'infortunato Bambino.

Buon pomeriggio dallo stadio " Giuseppe Sivori " di Sestri Levante dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza , tra i padroni di casa di mister Alberto Ruvo e l' Albenga di Matteo Solari .

È il big match tra le due prime della classe, in testa a quota 31 con tre lunghezze di vantaggio sull'Imperia (nerazzurri che però devono recuperare una gara). Sarà inoltre anche un anticipo di quella che sarà la finale di Coppa Italia regionale, che vedrà corsari e ingauni sfidarsi nuovamente il prossimo 6 gennaio alla "Sciorba" di Genova.

La sfida odierna, intanto, inizierà con almeno trenta minuti di ritardo. Il motivo è legato ad un guasto al pullman dell'Albenga che ha costretto la squadra ad un cambio di mezzo in corsa: un intoppo che non avrebbe permesso ai bianconeri di compiere la regolare marcia di avvicinamento all'incontro, tra spostamenti e pranzo pre gara. Per questo motivo, in accordo con la Federazione, gli arbitri e i commissari di gioco, il fischio d'inizio è stato posticipato.