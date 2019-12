Calcio, Loanesi. Si torna in campo contro la Veloce. Il presidente Gianotti: "Auspichiamo un incontro proficuo tra Comune e Federazione"

Premessa: oggi pomeriggio la Loanesi scenderà regolarmente in campo contro la Veloce .

I rossoblu, dopo la mancata presenza contro la Dianese & Golfo , torneranno quindi a competere contro i tre punti, in un vero e proprio scontro diretto tra le ultime della classe.

Uno squarcio di sole potrebbe però aprirsi, almeno sotto il profilo infrastrutturale, nei prossimi giorni, come conferma il presidente Gianotti .

Con questi requisiti non sono escluse novità di mercato importanti, tra cui il ritorno di fiamma per alcuni giocatori di rilievo come Mirko Antonelli".