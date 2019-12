Calcio, Olimpia Carcarese. Il ds Gandolfo: "Porte sempre aperte per Alloisio". Il presidente Vercelli: "Crediamo molto in Loris Chiarlone"

La società Olimpia Carcarese annuncia che la guida tecnica sarà affidata in toto a Loris Chiarlone e lascia le porte aperte ad Andrea Alloisio nello staff societario.

"Anzitutto – commenta il ds Gandolfo – un grosso grazie ad Alloisio, senza il quale la Carcarese non esisterebbe. Le nostre porte per lui sono sempre aperte, in quanto anche il nuovo corso societario parte da sue iniziative. Ci dispiace molto per la fine di questo rapporto".

Poi, anche la nota del numero uno dell’Olimpia Carcarese, il presidente Vercelli: “La società ringrazia Alloisio per aver contribuito sia dentro che fuori dal campo al rilancio della Carcarese, per aver partecipato attivamente alla creazione della nuova società e per averla condotta la verso nuovi progetti. L'impresa compiuta alla guida della squadra lo scorso anno rimarrà indelebile nei cuori di tutti. Purtroppo ultimamente per diversi motivi la società stessa ha visto l’esigenza di un cambiamento. La nuova Carcarese oggi crede che il cambiamento sia rappresentato da Loris Chiarlone, che ha contribuito assieme ad Alloisio stesso al lavoro svolto in questa prima parte di stagione. Auguro un buon lavoro al mister Chiarlone, che gode della fiducia di tutti avendo dimostrato fin da subito grande passione e preparazione. Auguri di buone feste inoltre a tutta la redazione di SV Sport e ad i suoi lettori”