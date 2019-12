Calcio, Olimpia Carcarese. Il nuovo allenatore Chiarlone: "Guidare in prima linea la squadra del mio paese è un orgoglio e una responsabilità"

Quello di Loris Chiarlone è il profilo scelto dall'Olimpia Carcarese per invertire la tendenza delle ultime giornate, nelle quali la squadra a livello di risultati ha fatto registrare un netto peggioramento rispetto a un inizio a dir poco esaltante.

Anni 28, laureato in scienze motorie e con un passato come allenatore di giovanili e preparatore atletico con Priamar, Quiliano, Cairese e Aurora. Queste le sue prime parole come primo allenatore dell'Olimpia Carcarese: "Ringrazio la società per l'ulteriore iniezione di fiducia. Rappresentare in prima linea la squadra del mio paese è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Intraprendo questa avventura con passione, fame e determinazione. Spero e credo di poter trasmettere questi valori a questi ragazzi, i quali compongono un bellissimo gruppo".