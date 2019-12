Calcio, Prima Categoria. La webcronaca diretta di Altarese - Millesimo

ALTARESE 2 (50' MORESCO, 55' PANSERA) - MILLESIMO 1 (66' BOVE)

26' Millesimo vicino al pareggio con Roveta. La sua punizione è ben calciata, ma un super Briano si distinte e respinge

23' Marsio stende Rovere al limite dell'area. Ammonito

21 EUROGOAL DI BOVE! Tiro al volo dal limite dell'area del numero due che finisce dritto all'incrocio

17' Frumento manda in campo Fofana al posto di Pansera

14' Pasticcio al limite della difesa del Millesimo. Il tentativo di pallonetto di Pansera finisce alto

11' Giallo per Pansera, duro su Morielli. Fuori Protelli e Negro L nel Millesimo e dentro Saviozzi e Roveta

10' RADDOPPIO ALTARESE! Azione strepitosa di Brahi sull'out di sinistra che si conclude con un cross teso per Pansera che corregge in rete

5' VANTAGGIO ALTARESE! Moresco dagli undici metri è freddone porta avanti i suoi

4' RIGORE PER L'ALTARESE. Situazione confusa in area con vari scontri. L'arbitro decreta il rigore per l'Altarese

1' Si riparte. Il Millesimo inserisce De Madre al posto di Arena

Secondo tempo

48' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi

45' Molinari duro su Arena. Ammonito. Giallo anche per Ferrotti, che spinge Sismondi, il quale tentava di rallentare la ripresa del gioco tramite fallo laterale.

Ci scusiamo con i nostri lettori per il problema tecnico che ha causato la cancellazione della prima parte della webcronaca. La prima frazione di gioco è stata all'insegna dell'equilibrio, con occasioni da entrambe le parti. Da ricordare, il colpo di testa di Sismondi con tanto di parata di Briano e l'occasione capitata a Ferrotti, che a tu per tu con l'estremo difensore non è riuscito a realizzare la rete del vantaggio. I due allenatori hanno optato per due sistemi di gioco diversi. Il Millesimo si è disposto con il suo classico 4 3 3, mentre l'Altarese ha risposto con un ordinato 4 4 2. Nel finale di primo tempo, proteste veementi dell'Altarese per un presunto tocco di mano in area da parte di un difensore del Millesimo.

Altarese: 1 Briano, 2 Lai, 3 Pellicciotta, 4 Salani, 5 Moresco, 6 Marsio, 7 Molinari, 8 Piccardi, 9 Ferrotti, 10 Brahi, 11 Pansera

A disposizione: 13 Rodino, 14 Fofana, 15 Fanello, 16 Lo Faso, 17 Lupi, Salani L.

Allenatore: Frumento

Millesimo: 1 Santin, 2 Bove, 3 Negro F, 4 Protelli, 5 Franco, 6 Sismondi, 7 Morielli, 8 Arena, 9 Negro L, 10 Ciravegna, 11 Rovere.

A disposizione: 12 Rabellino, 13 Ferri, 14 Bertuzzo, 15 Gallo, 16 De Madre, 17 Saviozzi, 18 Roveta, 19 Fracchia, 20 Raimondo

Allenatore: Goso

Arbitro: Falamischia di Savona