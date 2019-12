Calcio. Savona, si torna al "Chittolina" per la super sfida contro il Prato: De Paola non rinuncia al 4-3-3, Siani regolarmente al centro dell'attacco

Entusiasmo, voglia di stupire e un ritrovato feeling con la tifoseria per provare a superare quel durissimo ostacolo chiamato Prato.

Il Savona di mister De Paola è pronto a scendere in campo per l'ultima volta in questo 2019, con l'obiettivo di regalare alla piazza un risultato importante contro una delle principali candidate alla vittoria del campionato.

Al "Chittolina" di Vado, dopo le due partite giocate al "Bacigalupo" su un terreno che richiede ancora parecchio lavoro per poter garantire ai biancoblù una certa tranquillità in fase di possesso, è atteso il Prato targato Surraco-Fanucchi-Cellini, avversario di assoluto valore a caccia di un successo esterno che manca dallo scorso 10 novembre. I gialloblù, nonostante la seconda posizione in classifica a -1 dalla Sanremese, non hanno impressionato per continuità di gioco e risultati, perdendo già in cinque occasioni contro Fossano, Bra, Borgosesia, Lucchese e Ligorna.

Una squadra, quindi, che non sembra in grado di poter tenere i ritmi forsennati del Lecco ammirato lo scorso anno, anche se mister De Paola preferisce mantenere altissimo il livello di concentrazione: "Abbiamo una bella gatta da pelare - ha dichiarato il tecnico calabrese nella conferenza stampa della vigilia - hanno in rosa alcuni giocatori che non c'entrano nulla con la Serie D, ma da parte nostra sappiamo di poter disputare una grande partita".

Dopo l'arrivo del difensore Padovan e la partenza di Tripoli, con cui il trainer savonese non ha mai avuto particolare feeling, i tifosi aspettano ancora qualche movimento in entrata per rimpolpare una rosa davvero giovanissima. Ma proprio i cosiddetti "under" saranno ancora una volta i protagonisti nella formazione iniziale che manderà in campo De Paola: Vettorel in porta, Brignone in difesa, Lazzaretti e Albani a centrocampo, Giovannini e D'Ambrosio in attacco.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, con webcronaca diretta su Svsport.it