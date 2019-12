Calcio, Seconda Categoria B: in vetta è lotta serrata, tante sfide delicate in zona playoff e playout

Ricorsi recuperi e distanze serrate in vetta. Si profilano tre settimane particolarmente intriganti per il girone B di Seconda Categoria , prima che il 12 gennaio cali il sipario sul girone di andata.

Quel che è certo è che a stamane, dopo il respingimento del ricorso della Vadese , chi guarda tutti dall'alto verso il basso è il Mallare . I lupi scenderanno in campo alle 14:30, ospitando il Santa Cecilia , in attesa di conoscere a inizio serata il risultato della Vadese, impegnata alle 17:30, al "Chittolina", contro il Murialdo .

Scorrendo l'elenco degli altri incontri, spiccano due gare estremamente interessanti in zona playoff, come Rocchettese - Calizzano e Priamar - Dego che, in caso di assegna del segno X, potrebbe allungare ulteriormente la graduatoria.