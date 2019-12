Calcio. Serie D, la webcronaca diretta di Savona-Prato

SAVONA - PRATO 1-2 (21' Siani, 27' Tomi, 63' Surraco)

74' Prato a un passo dal 3-1, Fofana al volo gira in porta il traversone di Kouassi, pallone che sfiora il palo

72' debutto in prima squadra anche per Giorgi, esce Brignone

68' Dinane per Albani, continua la girandola di cambi in casa biancoblù

66' micidiale contropiede Siani-Giovanninni-Rovido, ma il giocatore ex Crema, solo davanti a Bagheria, si allunga troppo la sfera favorendo l'uscita del portiere gialloblù

65' Rovido per Disabato, terzo cambio per il Savona, colpito al primo vero affondo dei toscani in questo secondo tempo

63' SURRACO PORTA AVANTI IL PRATO: Obodo perde palla a centrocampo, Mariani si invola verso l'area avversaria servendo sulla destra Surraco che, con un gran destro sul primo palo, trafigge Vettorel

60' De Paola si gioca la carta David, fuori D'Ambrosio

58' episodio molto dubbio in area toscana, spinta ai danni di Giovannini lanciato a rete, ma l'arbitro lascia proseguire

56' mister Esposito manda in campo Kouassi e Bassano al posto di Regoli e Giampà

52' ammonito Giampà dopo un duro scontro con Siani, intanto nel Savona entra Obodo al posto di Lazzaretti

50' coraggioso il Savona in questo avvio di ripresa, con qualche piccola variazione tattica da parte di mister De Paola: Albani e Lazzaretti davanti alla difesa, D'Ambrosio, Disabato e Giovannini alle spalle di Siani

47' conclusione improvvisa di D'Ambrosio dalla lunga distanza, pallone un metro a lato della porta toscana

46' riparte la gara, ancora nessuna sostituzione

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Chittolina". Savona e Prato vanno negli spogliatoi sul parziale di 1-1: prima il vantaggio di Siani, sei minuti più tardi il pari di Tomi. Tra poco il racconto della ripresa

45' un minuto di recupero

40' Disabato, tra le linee, libera sulla sinistra l'autore del gol Siani, traversone sul secondo palo che però non raggiunge Lazzaretti

38' destro al volo di Mariani dai venticinque metri, Vettorel si accascia e para senza problemi

36' De Paola inverte gli esterni d'attacco, Giovannini a sinistra e D'Ambrosio a destra

33' ci prova Siani direttamente su calcio piazzato, pallone insidioso che scende con un attimo di ritardo finendo alto sopra la traversa di Bagheria

29' massimo sforzo offensivo dei toscani, biancoblù non impeccabili in fase difensiva rispetto alle ultime uscite

27' IL PAREGGIO DEL PRATO: striscioni scoperti su un'iniziativa in verticale dei toscani, Gargiulo libera Tomi davanti alla porta e il numero tre gialloblù non può sbagliare. Parità ristabilita dopo la rete di Siani

26' Castellana serve involontariamente D'Ambrosio nel cuore dei sedici metri, attento in uscita l'estremo difensore toscano che anticipa il giovane esterno scuola Torino

25' pallone in area di rigore, Vettorel in presa alta non corre alcun rischio

24' immediata la reazione del Prato, che guadagna una punizione dalla trequarti con Mariani

21' SIANIII! IL VANTAGGIO DEL SAVONA! preciso cross di Disabato e splendido colpo di testa in tuffo dell'attaccante biancoblù, che spedisce la sfera sotto le gambe del portiere Bagheria. Striscioni avanti 1-0, grande entusiasmo sugli spalti del "Chittolina"



19' grande giocata nello stretto tra Siani e Giovannini, pallone al limite per Lazzaretti che conclude di prima trovando una deviazione e il primo corner della gara

16' Prato pericolosissimo sugli sviluppi di un corner calciato direttamente in porta da Gargiulo, sfera che termina di un soffio a lato della porta savonese

15' azione tutta di prima sull'asse Regoli-Surraco, destro dal limite del numero dieci gialloblù controllato a terra da Vettorel

13' molto più fisica la formazione ospite di mister Esposito, il Savona deve affidarsi alla qualità dei singoli come Giovannini e Disabato

12' cartellino giallo per Albani, primo ammonito del match

9' striscioni prudenti in questi primi minuti, la squadra di De Paola cerca di coprire bene gli spazi pungendo soprattutto di rimessa

5' buon approccio alla gara dei toscani, schierati con un 4-2-3-1 che vede Fofana unico riferimento avanzato

1' inizia la sfida! Giornata primaverile a Vado, grande entusiasmo sugli spalti con una bella coreografia a tinte biancoblù

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Chittolina" di Vado Ligure, dove tra pochi minuti inizierà la super sfida tra Savona e Prato, gara valevole per la 17^ e ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D.

Formazioni

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Castellana, Tissone, Ghinassi, Brignone; Lazzaretti, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, D'Ambrosio. A disposizione : Guadagnin, David, Curci, Giglio, Dinane, Giorgi, Rovido, Obodo, Padovan. Allenatore : De Paola

PRATO (4-2-3-1): Bagheria; Cecchi, Diana, Giampà, Tomi; Ghini, Gargiulo; Regoli, Surraco, Mariani; Fofana. A disposizione : Piretro, Maggini, Sciannamè, Bassano, Casati, Kouassi, Diarrasouba, Cellini. Allenatore : Esposito

Arbitro : Calzavara di Varese