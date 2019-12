Dallo scorso 20 dicembre al prossimo 6 gennaio il Villaggio di Natale di Loano resta aperto tutti i giorni

Siamo ormai nel vivo delle vacanze natalizie ed il Villaggio di Natale di Loano tutti i giorni offrirà qualcosa per voi: tanti eventi per divertirvi, intrattenervi, farvi stare bene durante queste festività.

Esattamente: già dallo scorso venerdì 20 dicembre, e fino al 6 gennaio, il Mercatino di Natale immerso nella splendida cornice dei giardini San Josemaria Escrivà sarà aperto tutti i giorni.

Nei giorni festivi del 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio l’apertura degli stand di articoli da regalo, manufatti artistici e oggettistica di artigianato sarà alle 16:30.

Tutti gli altri giorni l’apertura sarà dalle 15 alle 19.

Alla domenica, però, questo mondo luminoso e colorato sarà già aperto a partire dalle 10:30, per una passeggiata mattutina, una colazione con un dolcetto sfizioso, un pranzo a base di street food con tutta la famiglia o romanticamente solo in due, passeggiando mano nella mano tra le casette in legno.

E a proposito area food: vi ricordiamo che per soddisfare il vostro palato questi spazi aprono tutti i giorni già a partire dalle 11. E la scelta è davvero vasta: bomboloni e krapfen artigianali, pizza e focaccia, la prelibata porchetta di Ariccia, specialità tipiche liguri come panizza e crostoni, prodotti e piatti tipici sardi, birra, vini piemontesi e liguri, frittelle di mele, fugassin e crèpes.

Passiamo ora al ricco calendario di appuntamenti che, nel Villaggio di Natale di Loano, ci accompagnerà da oggi, lunedì 23 dicembre, fino al 31:

Lunedì 23 dicembre My Place Alassio ci guiderà attraverso il laboratorio “Scrivi la tua letterina”;

inoltre tanti bellissimi laboratori con l’associazione Varatella Lab e in compagnia di Toy, la mascotte delle grotte di Toirano;

Martedì 24 dicembre un pomeriggio di magia in compagnia del Mago Taz;

Il 25 e 26 dicembre l’associazione “Artigianalmente” di Loano presenterà due laboratori che, con tanta poesia, sapranno incantare grandi e piccini. Più nel dettaglio, il titolo dell’appuntamento di mercoledì 25 dicembre sarà “Neve che magia!”, mentre giovedì 26 dicembre il titolo sarà: “Grazie, Babbo!”;

Venerdì 27 dicembre musica di qualità con il saggio di canto dell’Accademia MJD di Teo Chirico;

Sabato 28 dicembre riscopriamo con gioia le tradizioni di una volta, come quella della pentolaccia, con i giochi e i laboratori della Associazione “Vecchia Loano”;

Domenica 29 dicembre, una bella giornata di sport con le dimostrazioni e i laboratori del gruppo Overland Sport in collaborazione con Decathlon.

Ricordiamo, oltre a questo ricco calendario di appuntamenti, anche gli eventi fissi che potete trovare nel Villaggio di Natale di Loano:

la grande novità di queste feste 2019-2020, che sarà disponibile in tutti i giorni di apertura, è il viaggio virtuale nel Fantastico Mondo di Babbo Natale, una fantastica ed emozionante esperienza “immersiva” con visori 3D.

Dal virtuale al reale, sarà possibile incontrare Babbo Natale per salutarlo, consegnargli la letterina e, posizionata al centro dei Giardini, naturalmente non potrà mancare la slitta, perfetta per un selfie un po’ speciale.

Ma il grande progetto “Loano Christmas” non comprende solo il Mercatino: coinvolge un’intera città, fatta di negozi sempre aperti, shopping, bar e ristoranti per un aperitivo e una cena in famiglia, o tra amici, o romantica, musica, animazione e attrazioni.

Ecco quindi il programma loanese che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno:

il 24 dicembre la marching band per le vie cittadine a cura dell’Ascom; venerdì 27 e sabato 28, dalle 14 alle 19 al Palazzetto Garassini, torneo di calcio giovanile “Città di Loano” a cura della ASD San Francesco; dal 27 al 29 alle 16 i “Racconti d’inverno”, rassegna di musica tradizionale a cura della “Compagnia dei Curiosi” al Kursaal; sabato 28 “Aspettando Capodanno: Desbarassu” a cura dell’Ascom nei negozi della città; sabato 28 ai Bagni Medusa, alle 9 il cimento invernale di nuoto; sabato 28 alle 18 nella Parrocchia di San Giovanni concerto di Natale con Melissa Briozzo; nel tardo di sabato 28 gli Alpini distribuiranno vin brulé e cioccolata calda in piazza Vittorio Veneto; domenica 29 al Palagarassini, a partire dalle 17 il grande spettacolo a scopo benefico “Loano solidale”. E martedì 31, dalle 22:30, la festa di Capodanno in piazza Italia con Dj Angelo e Roberto Ferrari.

Il Mercatino di Natale gode del Patrocinio del Comune di Loano. Un ringraziamento particolare, infine, al main sponsor dell’evento: Doppia-J supermercati Crai (via Aurelia, zona Excelsior) ed EuroSpin (via Aurelia, zona Tennis Club) Loano.

Per essere sempre aggiornati su tutte le novità è possibile seguire la pagina Facebook “Loano Christmas”.