Pallacanestro Alassio, tanti gli impegni nel settore maschile, femminile e tre contro tre

Settimana intensa in casa Pallacanestro Alassio tra partite nel settore maschile, in quello femminile e nel tre contro tre.

Sabato ottima prestazione per gli Under 18 (nella foto), ad Arma di Taggia, che nel 3 contro 3 hanno superano una compagine che gioca in Eccellenza come il Bk Pegli, il Ceriale e l'Imperia cedendo solo in due partite e conquistando un bel terzo posto. Domenica, in Under 16, le due squadre maschili ottengono tre vittorie e due sconfitte (Alassio Gialla) e due vittorie con altrettante sconfitte (Alassio Blu). Presente anche il quartetto femminile targato Blue Ponente nell’Under 16 femminile: “Il 3c3 è una manifestazione che sta prendendo sempre più piede anche perché è diventata disciplina olimpica e attira sempre più praticanti. Siamo orgogliosi dei nostri risultati e di come abbiamo giocato”.





Ben venti ragazzi gialloblu del 2006-07-08 hanno partecipato al Torneo Interno di sabato mattina dove sono state formate quattro squadre che hanno giocato sia a tutto campo che a metà campo divertendosi per più di due ore e tenendosi in allenamento in vista degli appuntamenti di inizio 2020: “Sono tanti gli appuntamenti che dedichiamo ai ragazzi nei momenti di sosta dei vari campionati perché crediamo che più giocano, più stanno insieme, più fanno sport e più si innamorano di questo bellissimo sport che è sempre aperto a tutti”