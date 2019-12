Al termine della partita persa per 2-1 contro il Prato, mister Luciano De Paola ha voluto augurare a tutti i tifosi del Savona, e non solo, un sereno Natale e un felice anno nuovo, con la speranza che le varie festività possano portare qualche nuovo giocatore in grado di rinforzare l'attuale rosa biancoblù, numericamente contata e sempre più infarcita di giovani