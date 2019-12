Calciomercato. Colpaccio Borgio Verezzi con Francesco Insolito, fatta anche per Alessandro Patitucci e Morelli

Nelle ultime ore di mercato il Borgio Verezzi batte un colpo non da poco per la Seconda Categoria, tesserando in prestito dalla Loanesi l'attaccante classe 1997 Francesco Insolito.

Un colpo di primo livello, a cui si aggiunge l'arrivo in prestito, sempre dalla società rossoblu di Alessandro Patitucci (2001), anch'esso attaccante, fratello del capitano Adriano.

Infine, è arrivata l'ufficializzazione anche per Giovanni Morelli, centrocampista leva 1999 nei primi mesi di questa stagione al Celle Ligure ed ex giovanili di Genoa, Savona e Vado. Morelli è già sceso in campo, realizzando una rete contro il Riva Ligure.