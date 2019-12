Calciomercato. Colpo in extremis per il Legino, dal Finale arriva Enrico Conti

Sembrava chiuso il mercato de Legino, invece nell'ultimo giorno utile i verdeblu hanno portato a termine l'ingagio dell'esterno difensivo Enrico Conti, classe 1998, proveniente dal Finale.

"Enrico è un giocatore dalla carta d'identità decisamente verde - spiega il direttore sportivo Massimo Mendicino - ma con l'esperienza che ha maturato in Serie D e in Eccellenza rappresenterà fin da subito un valore aggiunto importante per il Legino. In difesa eravamo numericamente sufficienti, ma per una società di Promozione diventa difficile lasciarsi scappare un giocatore di questo calibro, ancor di più se savonese".