Rugby. Gli ultimi risultati del 2019, Savona show contro la capolista Pavia

Nel primo fine settimana invernale, ed ultimo del 2019, fa eco in Serie A l’affermazione di misura della Pro Recco (21/20) sul coriaceo Parabiago, che così rimane appigliata alle big del girone, mentre il CUS Genova subisce la sesta sconfitta stagionale e rendendo sempre piu’ precaria la situazione in classifica. Buone nuove dal Fontanassa con un Savona che ha fermato il CUS Pavia, e l’Union Riviera che ha vinto a Recco. Per l’accesso ai play off sono quindi favorite Pavia, Savona ed Amatori Genova. In C2 lo Spezia viaggia a cento all’ora e la corsa per i primi due posti disponibili per la fase promozione è ancora del tutto aperta. Intanto fa sensazione la prima vittoria stagionale dell’Under 18 degli Embriaci che sono riusciti a fermare il Rovato. Due mete per la franchigia genovese le ha segnate Dianti, Berlinghieri una con Battegazzore realizzatore di una punizione ed una trasformazione.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA/ANDATA)

Tossini Recco – Parabiago 21/20

VII Torino – CUS Genova 43/0

I Centurioni Lumezzane – Itinera CUS Torino 0/22

A.S.R. Milano – Amatori Alghero 36/26

Biella – Accademia Ivan Francescato 32/29

CLASSIFICA: Accademia e VII Torino 32, Biella 30, Pro Recco 27, CUS Torino (*) 25, Parabiago 19, A.S.R. Milano 18, CUS Genova (*) ed Alghero 6, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (III GIORNATA/RITORNO)

ProRecco Cadetti – Union Rugby Riviera 12/28

Savona – CUS PAVIA 18/10

Amatori Genova in sosta

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 24, Savona (**) 22, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 POULE 2 (RECUPERI)

Dr Ferroviaria La Spezia – ValTanaro 55/0

Lions TORTONA – Le Tre Rose Casale M. 41/0

Saluzzo – CFFS Cogoleto (n/d)

CUS Piemonte Orientale in sosta

CLASSIFICA: Tortona punti 25, CUS Piemonte Orientale 23, DR Ferroviaria Spezia 20, ValTanaro 10, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo (*) 1, Cffs Cogoleto (*) punti - 7.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (RECUPERI)

FTGI Embriaci – Nordival Rovato 20/17

Unione Monferrato – IM Exchange Viadana 17/16

CUS Torino – Como 26/0

CLASSIFICA: Calvisano (*) punti 33, ASR Milano 31, Unione Monferrato 25, Rovato 22, CUS Milano 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Viadana 7, Embriaci 6, Como punti 3.

UNDER 18 FINALE (domenica)

Amatori Genova – Biella 0/29

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (RECUPERI)

FTGI Marengo – FTGI Ligues2 ( n/d rinviata all’11 gennaio 2020)

Union Riviera – Province dell’Ovest 36/27

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 14, Union Riviera 9, Province dell’Ovest 6, Ligues2 (*) 5, Marengo (**) punti 0.

UNDER 16 SEMIFINALI

CUS Genova – Biella 28/7 (4 mete a 1)

FTGI Ligues1 – Collegno 31/7 (5 mete a 1)

UNDER 14 REGIONALE

CUS Genova1 – Pro Recco 29/19

CUS Genova/2 - RC Spezia 43/5

Vespe Cogoleto – Amatori Genova 40/12

