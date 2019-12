Gli auguri di Natale di Bocce Alassio, verso un 2020 "mondiale"

Cari Amici,

con lo svolgimento della Final Four di Serie A maschile e femminile, del 2° Festival dello Sport Bocce, della mitica Targa d’oro, della tappa del Beach Bocce Tour e del Mondiale Giovanile Under 18/23, nel 2019 Alassio si è confermata capitale italiana e internazionale di questa appassionante disciplina, almeno per quanto riguarda la specialità volo.

Per l’anno che sta arrivando abbiamo già messo in cantiere altrettante manifestazioni e preparato diverse novità che presto vi sveleremo e che siamo sicuri cattureranno la vostra attenzione. Vi invitiamo pertanto a rimanere sintonizzati sulle nostre “frequenze”!

In attesa di vivere insieme nuove emozioni e condividere la gioia dello sport, anche quando non è la vittoria a sorriderci, non ci resta, in chiusura di questo magico 2019, che porgervi i nostri migliori Auguri per le festività natalizie e per un 2020... mondiale!

Calendario Bocce Alassio 2020

28-29 marzo: Final Four Serie A maschile e femminile

30 marzo-3 aprile: 2° Festival dello Sport Bocce

4-5 aprile 67a Targa d’oro Città di Alassio

estate 2020: Junior Beach Bocce e Beach Bocce Tour

22-26 settembre: Mondiale Femminile