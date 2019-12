Gli auguri natalizi del delegato del Coni Roberto Pizzorno: "Darsi da fare non per interesse personale ma per la crescita dei nostri giovani"

Di seguito, il messaggio del delegato del Coni di Savona Roberto Pizzorno in occasione delle festività natalizie.

In occasione del Santo Natale sono a porgere i migliori auguri a tutti gli sportivi, alle atlete, agli atleti, ai dirigenti, allenatori, ai genitori, a tutte le persone che collaborano e lavorano con il mondo dello Sport.

Sarebbe bello riscoprire in questa occasione che il nostro “darsi da fare” non è certo per un interesse personale, non è certo per prestigio, ma per proporre ancora qualche cosa di valido per la crescita dei nostri giovani. Agire in modo disinteressato a favore degli altri non solo nello sport, ma nella vita, dovrebbe essere sempre il compito di ogni uomo, di ogni donna di buona volontà. Auguro, quindi che questo impegno possa continuare a lungo nonostante le contrarietà e la stanchezza che a volte subentra.

Auguro a tutti, uno sport che sia ancora capace di creare uomini e donne migliori.

Buon Natale

Roberto Pizzorno

Delegato Coni Point Savona