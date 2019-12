Un appuntamento sempre più atteso ogni anno: il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure il 29 dicembre

Ormai è diventata una tradizione irrinunciabile: per il terzo anno consecutivo, nella splendida cornice del vasto viale della Repubblica, il 29 dicembre il Mercato Riviera delle Palme torna a Pietra Ligure.

Un appuntamento atteso con gioia da tutti i pietresi, dagli abitanti del comprensorio e dell’entroterra, dai turisti ospiti del nostro Ponente Ligure nelle festività natalizie: tutti sanno che l’ultima domenica dell’anno è dedicata a Pietra Ligure dai commercianti del Mercato Riviera delle Palme con i loro banchi festosi e coloratissimi.

Chi ha detto che i regali si fanno soltanto a Natale? Dove è scritto che un bel pacchetto può essere scartato soltanto sotto l’albero?

Anzi, è proprio il contrario: appena passato il Natale, si respira ancora il clima di festa, la voglia di stare vicino a chi amiamo, ma senza la frenesia e la corsa angosciante verso la scadenza del 25. Quindi, in questi ultimi giorni dell’anno si possono trovare, con calma e serenità, le occasioni migliori tra tanti prodotti di qualità, dall’abbigliamento al tessile, per fare un bel regalo a una persona speciale… Oppure per coccolare noi stessi! Perché no? Dopo un anno di lavoro, ce lo meritiamo!

E a proposito di coccole, a Pietra Ligure non manca l’area food: due simboli intramontabili della cucina ligure, la farinata e la pescheria, vi aspettano per i vostri acquisti per soddisfare il palato.

Ed è già il momento di annunciare le buone notizie per l’inizio del 2020: infatti il Mercato Riviera delle Palme il 5 gennaio torna a Borghetto Santo Spirito in via Ponti.

Un’occasione per fare ottimi acquisti da mettere “nella calza della Befana”: l’appuntamento sarà perfettamente a cavallo del Ponte dell’Epifania e quindi rappresenterà una bella opportunità per godere in allegria e in serenità di questi ultimi giorni di festa.

E poi è un appuntamento un po’ speciale: da quando si è costituito il consorzio di imprenditori del Mercato Riviera delle Palme questa è solo la seconda volta che i banchi fanno tappa a Borghetto Santo Spirito. Un evento da non perdere, che catturerà la curiosità e l’entusiasmo di sempre nuovi visitatori tra turisti e residenti.