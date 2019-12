Le tre vittorie consecutive, contro Soccer, Andora e Millesimo, hanno fatto esplodere l'entusiasmo in casa Altarese. Tre prove maiuscole che fanno passare le preoccupazioni, almeno in parte perché come ammette lo stesso mister Ermanno Frumento la rosa è corta, e che fanno guardare al 2020 con un'idea ben chiara in testa: "Giocando così, possiamo fare punti con chiunque".