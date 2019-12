Calcio. La bella iniziativa della Letimbro: due ragazzi dell'associazione Eunike nello staff societario

Il Natale è tempo di buoni propositi e non c'è nulla di meglio del portare all'attenzione iniziative virtuose per far sì che le idee si trasformino magari in fatti concreti.

L'iniziativa è nata in estate grazie a mister Maurizio Oliva. La società e la squadra l'hanno sposata in pieno. Da inizio stagione, la Letimbro ha infatti inserito nel suo organigramma due ragazzi che aderiscono all'associazione Eunike. Un progetto di inclusione che fa onore al piccolo sodalizio del Santuario di Savona. Lucrezia Parodi si occupa della parte social, coadiuvata da Carlotta Oliva, la figlia dell'allenatore. Matteo Mazzola, invece, è in tutto e per tutto il secondo allenatore: aiuta nella preparazione degli allenamenti e durante le gare di campionato.