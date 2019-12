Calcio, Promozione. Due rinforzi in mediana sotto l'albero del Celle

Mister Davide Palermo potrà contare nel 2020 su due centrocampisti in più. Il Celle, infatti, comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del classe 2001 Dario Galassi e del classe 2002 Christian Chiappori. Le "civette" tengono a ringraziare il Savona per aver consentito il passaggio dei due giocatori in giallorosso.