Calcio, Promozione. Il Bragno rinforza difesa e centrocampo

Il Bragno sta disputando un buon campionato. Tuttavia, gli uomini di mister Robiglio occupano una posizione di classifica che può sia consentire sogni di play off sia far temere uno scivolone nei play out, sebbene questa seconda eventualità risulti meno probabile.

Per non lasciare nulla al caso, la dirigenza biancoverde ha ampliato la rosa puntando su due profili giovani. Il primo nome è quello di Simone Rizzo, centrocampista classe 2000 che arriva in prestito dalla Cairese. Il secondo, invece, è una vecchia conoscenza. Andrea Freccero, già lo scorso anno con il Bragno, andrà a rinforzare il settore di destra del reparto difensivo. Il terzino classe 2001 arriva dal Savona con la formula del prestito.