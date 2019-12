Calcio, Seconda Categoria. Un altro Diamanti con i colori del Plodio: esordio da ricordare per il classe 2002 Giacomo

La maglia del Plodio come trait d'union tra generazioni. L'attaccamento al proprio paese come motore principale.

Domenica, in occasione del match tra Plodio e Nolese, si è aperto il terzo capitolo del rapporto tra la famiglia plodiese Diamanti e la società locale. Dopo papà Gino con il ruolo di portiere e il fratello Davide, terzino che ha abbandonato presto l'attività agonistica per intraprendere con ottimi risultati quella teatrale, è il turno del giovanissimo Giacomo Diamanti. Il terzino classe 2002, arrivato nel mercato invernale, è stato subito schierato titolare da mister Dario Roso. Una giornata che l'ex Cairese ricorderà sicuramente: vittoria per 3 a 1 con i colori della squadra che segue fin da bambino e presieduta dalla zio Dante Oliveri, al quale lo ha sempre legato un rapporto speciale. Oltre allo sport, Diamanti è impegnato con la protezione civile di Plodio.