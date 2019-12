Calcio. Vado: un Natale da ultimo della classe, ma la salvezza resta ampiamente alla portata della truppa rossoblù

La contestata e immeritata sconfitta di domenica scorsa al "Porta Elisa" contro la Lucchese ha chiuso un girone d'andata avaro di soddisfazioni per il neopromosso Vado di mister Luca Tarabotto.

La classifica al giro di boa vede infatti i rossoblù all'ultimo posto insieme alla Lavagnese, anche se la sensazione è che la truppa vadese abbia gettato alle ortiche quei cinque o sei punti che avrebbero permesso a Piacentini e compagni di trascorrere il Natale addirittura fuori dalla zona playout.

Episodi, disattenzioni e un atteggiamento troppo superficiale in alcune fasi cruciali delle sfide fin qui disputate dai rossoblù sono costate carissime in termini di risultati, con le sole vittorie contro Savona, Lavagnese e Fezzanese in grado di dar respiro alla classifica.

Aspetti positivi da cui ripartire in vista del girone di ritorno? La voglia di esprimere sempre un bel calcio, le recenti prestazioni del mese di dicembre e l'intenso mercato di riparazione, con l'arrivo al "Chittolina" di numerosi giocatori in grado di alzare il tasso tecnico del gruppo a disposizione dello staff rossoblù.

I vari Guarco, Terzoni, Rotulo, Varela e Bruschi, tutti già titolari nell'ultima sfida giocata in terra toscana, rappresentano infatti un'ossatura molto importante per cercare di risalire in fretta la china già nelle prime due gare del 2020 , quando i rossoblù avranno da superare due ossi duri come Real Forte Querceta e Ghivizzano.