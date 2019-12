L'A.S.D Albenga ringrazia Genovarent per il servizio di domenica

Il comunicato ufficiale del sodalizio bianconero:

L’A.S.D. Albenga 1928 ringrazia la Genovarent s.r.l. per il servizio effettuato domenica scorsa in occasione del guasto al pullman della nostra Prima Squadra in viaggio verso Sestri Levante.In una situazione non facile, l’azienda genovese è immediatamente intervenuta permettendo di limitare i disagi e fornendo la migliore assistenza possibile alla nostra società.La presidente Claudia Fantino, il direttore generale Andrea Mei e tutte le componenti del club colgono così l’occasione per rinnovare ancora una volta i propri ringraziamenti alla Genovarent s.r.l. unitamente ai più sentiti auguri per le imminenti festività.