Basket, Under 18: vittoria natalizia per la Pallacanestro Vado

L'under18 eccellenza si regala una vittoria nell'ultima partita del 2019, contro una Robur Varese molto ostica. Vado prova a partire forte con Lebediev e Bertolotti che trovano canestri e falli nel pitturato, ma i varesini rispondono aumentando l'intensità difensiva; Pintus intanto comincia ad attaccare il canestro con molta aggressività, ma 2 triple di Rovera (saranno 6 alla fine per lui) non permettono la fuga. Nel secondo periodo i vadesi calano di intensità e soffrono la pressione ospite perdendo diversi palloni; inoltre in difesa non si accoppiano come dovrebbero in transizione e concedono triple e tiri liberi, si va così all'intervallo sotto di una sola lunghezza. Al ripresa delle operazioni i biancorossi continuano a subire l'aggressività dei gialloblù, che provano così a prendere il largo; i pappagalli però si ricompattano e con Adamu e Giannone ricuciono lo strappo fino al meno 5 dell'ultima pausa. Nel quarto finale gli ospiti provano a sorprenderci con la difesa a zona, ma Da Corte trova subito due canestri; a questo punto Pintus decide di prendere il proscenio, e con 3 triple consecutive e diverse penetrazioni ubriacanti, lancia Vado verso la vittoria finale. Ora pausa per festeggiare il Natale e il Capodanno e si torna in campo all'Epifania alle 20.30 in casa contro Moncalieri.

Pallacanestro VADO AZIMUT 84 – Robur et Fides Varese 79 (22-18; 35-36; 54-59)

VADO: Rebasti 2; Adamu 13; Franchello; Pesce n.e.; Pintus 35; Lebediev 11; Da Corte 4; Tridondani; Giannone 11; Gallo n.e.; Genta 4; Bertolotti 4. All. Imarisio S. Ass. La Rocca D.e Saltarelli M. Prep. Bossaglia

G. ROBUR: Brignoli 2; Bacchiega 2; Campanale 9; Macchi 20; Napoletano 4; Alesina 5; Isella 5; Schieppati 6; Coulibaly 3; Rovera 23; Veronesi; Magugliani. All. Cattalani M. Ass. Natola F. e Aletti L.