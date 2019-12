Calcio, Alassio FC. Il pagellone di Natale: pochi ingredienti in un campionato gourmet

Alassio FC 5.5

La stagione dell'Alassio FC è iniziata con la consapevolezza di avere di fronte un'annata molto complicata.

Tanti dei senatori che hanno accompagnato la squadra dalla Terza Categoria all'Eccellenza hanno infatti salutato il "Ferrando", a favore di un abbassamento del'età media e dell'arrivo di un nuovo allenatore come Cristian Cattardico.

La quasi totalità dei volti nuovi apparsi in giallonero non aveva però alcun tipo di esperienza in Eccellenza, un fattore che all'interno di un campionato così competitivo ha indubbiamente pesato.

Il club del presidente Vincenzi, consapevole di tutti questi fattori, non ha però posto pressioni sulla squadra, lavorando nel frattempo per intervenitre, con il ds Belvedere, nel corso del mercato di gennaio.

Elementi come Di Leo e Carro saranno sicuramente preziosi dentro e fuori dal campo, abbinati alle basi poste in questi mesi e al recupero di giocatori importanti nelle dinamiche delle vespe come Eretta, Lupo e Roberto Franco.

I presupposti per un girone di ritorno con maggior soddisfazioni appaiono concreti, ma una sola vittoria in 14 partite, non può ad oggi oggi valere la sufficienza piena.