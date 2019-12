Calcio, Albenga. Il pagellone di Natale: aspettative (alte) confermate. Ora è caccia al primo trofeo stagionale

Albenga, 7+: essere a ridosso al termine del girone di andata delle primissime posizioni era l'auspicio estivo della famiglia Colla e di tutto l'entourage bianconero.

Così è andata, con i tre punti che separano gli ingauni dal Sestri Levante (in attesa del recupero dell'Imperia).

La squadra creata nel corso dell' estate è sicuramente forte e all'altezza delle aspettative, ma non era così scontato vedere fin da subito la squadra di Solari con una propria identità in campo dopo la rivoluzione estiva.

Il traguardo Serie D resta a portata di mano, attraverso il primo posto in campionato, i possibili playoff e l'eventuale accesso alla fase nazionale di Coppa Italia. Per farlo gli ingauni dovranno però superare i corsari, vincenti in maniera netta nello scontro diretto pre natalizio.

Vincere rappresenterebbe un segnale di slancio ulteriore, dopo un mercato invernale ponderato e funzionale, senza la ricerca del colpo ad effetto, ma concentrato sui giovani (Incorvaia e Balleri) e su una certezza del campionato di Eccellenza (Castagna).