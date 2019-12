Calciomercato, Robin Pregliasco cambia casacca, l'attaccante passa al Vado Juniores

Il terzo posto in campionato, in coabitazione con il Chieri, sta confermando il buon lavoro portato avanti da Fabrizio Monte alla guida della formazione Juniores del Vado.

Il terzo posto in campionato sta lì a dimostrarlo e l'ambizione di una possibile qualificazione ai playoff appare concreta, dopo il buon percorso intrapreso nel girone di andata.

Per non lasciare nulla di intentato i rossoblu sono ricorsi anche al mercato, tesserando dalla Cairese Robin Pregliasco, ex attaccante di Parma e Savona.