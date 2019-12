Sacca personalizzata: ecco una buona idea per un gadget aziendale

All'uscita della palestra, lungo la pista ciclabile, in aeroporto, all'ingresso della scuola, a bordo delle piscine, in riva al lago e in riva al mare, persino al supermercato e in biblioteca. Proprio così: le sacche personalizzate sono praticamente ovunque, sulle spalle di tantissime persone. Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi e ragazze, che delle sacche personalizzate in cotone o in nylon apprezzano la leggerezza, la semplicità e l'immediatezza. Ma spesso e volentieri si trovano anche sulle spalle degli adulti, soprattutto degli sportivi. Tutto questo ci dice due cose: da una parte, ci dice che la sacca personalizzata è un gadget aziendale estremamente apprezzato; dall'altra, ci dice che è un omaggio aziendale estremamente utile, che quindi viene utilizzato effettivamente da chi lo riceve. È infatti noto che i gadget aziendali, per poter garantire un concreto ritorno all'azienda, devono essere utilizzati dai clienti: un regalo promozionale che finisce in fondo a un cassetto e non viene né visto né utilizzato, di fatto, è un gadget aziendale inutile, e dunque un vero e proprio spreco di soldi. Al contrario, invece, un regalo personalizzato che viene utilizzato settimana dopo settimana si trasforma in un investimento estremamente intelligente!

Le sacche personalizzate, indubbiamente, costituiscono uno dei gadget aziendali maggiormente efficaci: scopriamo insieme il perché.

I vantaggi delle sacche personalizzate

Una sacca personalizzata è utile: come anticipato, le sacche personalizzate vengono utilizzate effettivamente dai clienti che le ricevono, nelle più differenti occasioni. Questo significa che il logo aziendale che stamperai sul tessuto della tua sacca finirà sotto gli occhi dei clienti molto spesso. E non è tutto qui: fornendo ai tuoi clienti un oggetto utile, guadagnerai inevitabilmente punti ai loro occhi.

Una sacca stampata è economica: con un investimento ridotto, si ha un gadget aziendale di alto valore. Non sempre i regali aziendali più efficaci sono quelli più costosi. É possibile fare felici i propri clienti e raggiungere i proprio obiettivi di marketing anche con degli investimenti contenuti, ed è questo il caso delle sacche in cotone o in nylon.

Un gadget ottimo per tante occasioni diverse: esistono tante realtà differenti che possono trarre vantaggio dalla distribuzione di sacche stampate. Si pensi ai negozi di abbigliamento che, al posto della classica borsetta di carta, possono regalare ai clienti una sacca personalizzata; lo stesso si può dire a proposito dei negozi di calzature, tanto più che sono moltissime le persone che usano queste borse come sacca porta scarpe; e ancora, si tratta di un gadget assolutamente perfetto per palestre, piscine e associazioni sportive, nonché per particolari eventi sportivi (il classico pacco gara può infatti essere distribuito direttamente all'interno delle sacche personalizzate).

Un'area di stampa generosa: non si può certo dire che la sacca personalizzata offra poco spazio per la stampa del logo aziendale. È piuttosto vero il contrario! A fronte di un investimento ridotto, infatti, si ha un gadget aziendale con un'area di stampa molto ampia, per fare vedere a tutti quanti, nei luoghi più disparati – dalla stazione alla palestra, passando per l'aeroporto e la spiaggia – il proprio brand.

Una borsa pratica: le sacche personalizzate hanno un ingombro praticamente nullo, e come le shopper personalizzate possono essere infilate della tasca di una giacca oppure in una borsetta. Rispetto alle shopper personalizzate, però, sono più comode, in quanto possono essere utilizzate lasciando completamente libere le mani: per andare in bicicletta, per esempio, sono davvero ottime.

La possibilità di scegliere il materiale giusto: chi cerca una borsa impermeabile sceglierà una sacca in nylon; chi invece intende utilizzare le sacche stampate dopo l'attività sportiva, per portare scarpe o magliette, privilegerà le sacche in cotone, naturalmente traspiranti.