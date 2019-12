Calcio, Finale. Il pagellone di Natale. La squadra non deve perdere entusiasmo, dal mercato di dicembre serviva qualità

Finale 5.

E' un voto che va spiegato.

La squadra, di per sè, difficilmente avrebbe potuto fare di più, complice una quantità di formazioni altamente competitive sia in vetta ma soprattutto a metà classifica.

Sarà un'annata da battaglia, motivo per cui i giallorossi di Buttu non dovranno lasciarsi demoralizzare dalla graduatoria e da qualche passo falso di troppo, seppur pesante, come quello con il Molassana.

Mantenere il sangue freddo sarà basilare per evitare brutte sorprese a fine stagione, ma qualche innesto di qualità avrebbe sicuramente aiutato in tutti i reparti. Szerdi e Pastorino sono giocatori di sostanza, ma al loro arrivo, per evitare qualche patema di troppo, sarebbe stato opportuno affiancare elementi con esperienza (discorso già affrontato) e buon tasso tecnico.